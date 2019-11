Napolis Startrainer Ancelotti sorgte für einen Eklat

Ancelotti, der nun vier Spiele in Folge mit Napoli sieglos und in der Serie A auf Platz 7 abgerutscht ist, ging auch bereits mit seinem Boss auf Konfrontationskurs. "Der Klub hat diese Entscheidung getroffen und wir müssen sie akzeptieren", sagte Ancelotti am Montag. "Aber wenn Sie mich fragen würden, würde ich Nein sagen."

Probleme wird der Startrainer auch mit der UEFA bekommen. Die versteht nämlich, wenn ihren Vorgaben nicht nachgekommen wird, keinen Spass. Das Erscheinen in der Pressekonferenz nach einem Champions-League-Spiel ist - wie übrigens auch in der österreichischen Bundesliga - verpflichtend. Für Ancelotti und damit auch für seinen Arbeitgeber wird es vom Bewerbsveranstalter wohl zumindest eine Geldstrafe geben.