Jesse Marsch: „Der Punkt ist ganz, ganz wichtig für uns“

„Die erste Hälfte mit der Dreierkette war nicht einfach. Da hatten wir große Probleme. Wir mussten unser System mehrmals ändern. Mit der Einwechslung von Enock Mwepu haben wir dann mehr Sicherheit bekommen. Der Punkt ist ganz, ganz wichtig für uns“, meinte Trainer Jesse Marsch durchaus zufrieden.

Der US-Amerikaner hat auch die Hoffnung auf das Weiterkommen in der Champions League noch nicht aufgegeben, obwohl die Chance nur mehr von theoretischer Natur ist: „Wir wollten schon gewinnen. Aber in den letzten Minuten waren beide Mannschaften tot. Für die Europa League war der Punkt extrem wichtig, aber auch die Chance in der Champions League lebt. In den beiden letzten Spielen kann noch sehr viel passieren. Wir sind glücklich mit dem 1:1.“