Nach Härteschlacht: "Nicht überraschend, wie Rapid auftritt"

In der 15. Episode der KURIER-Nachspielzeit spricht Sportredakteur Stephan Blumenschein über Rapids Härteschlacht in Wien, eine enttäuschende Leistung von Salzburg bei Sturm Graz und was den Tabellenführer nun am Mittwoch-Abend (21 Uhr) im CL-Duell mit Napoli erwartet.

Zudem analysiert Andreas Heidenreich die nun beschlossene Einführung des Video Assistand Referees (VAR), der mit März 2021 ein Teil der Bundesliga wird.