Nächster Korb für Bayern: Rangnick hat kein Interesse

Der als Kandidat beim deutschen Fußball-Meister FC Bayern gehandelte Ralf Rangnick will nicht Trainer der Münchner werden. "Nein, Ralf Rangnick steht nicht zur Verfügung", zitierte die Bild-Zeitung am Mittwoch dessen Berater Marc Kosicke. "Wir glauben nicht, dass das, was Ralf Rangnick mitbringt, derzeit bei Bayern gesucht wird", sagte Kosicke. Daher würden konkrete Gespräche keinen Sinn machen.

Der deutsche Rekord-Champion ist nach der Trennung von Niko Kovac auf Trainersuche. Der 61-jährige Rangnick, der Sportchef bei Red Bull Salzburg und RB Leipzig und bei letzteren auch Trainer war, ist in der Fußball-Abteilung von Red Bull aktuell als Chef für Sport und Entwicklung tätig.