Nach Kovac-Aus: Die möglichen Kandidaten für die Bayern-Bank

Jose Mourinho

Dieser Mann war schon überall und hat so gut wie alles gewonnen. Mit Porto, Inter, Real, Chelsea und Manchester United sammelte der Portugiese Trophäen wie kaum ein anderer Trainer - und dennoch: Die meisten glauben, dass "Mou" seine beste Zeit bereits hinter sich. Vielleicht ist er deshalb schon so lange joblos, nämlich seit dem 18. Dezember 2018, dem Tag an dem ihn Manchester United vor die Tür setzte. Der zweifache Champions-League-Sieger soll schon länger Deutsch lernen, aus seiner Vorliebe für den deutschen Fußball hat der Charismatiker nie einen Hehl gemacht. "Ich erinnere mich gut, dass er mich immer nach Bayern und der Bundesliga gefragt hat", sagte Bastian Schweinsteiger, der unter Mourinho bei ManUnited gespielt hatte, in der Bild am Sonntag und ergänzte: "Wenn er die richtigen Spieler hat, weiß er, wie man Titel gewinnt."