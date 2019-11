ÖFB-Blamage in Riga: "Manche sind doch noch nicht so weit"

Österreichs Nationalmannschaft hat am Dienstag dafür gesorgt, dass vor der EURO 2020 keine überzogene Erwartungshaltung aufkommt. Das 0:1 zum EM-Qualifikations-Abschluss in Riga gegen Lettland sorgte für große Verärgerung bei Teamchef Franco Foda.

In der 19. Episode der Nachspielzeit spricht Sportredakteur Alexander Strecha über die Blamage in Lettland, die Erkenntnisse für die EM 2020 und erklärt, warum es vielleicht sogar gut ist, dass die Euphorie rund um das Team nicht so groß ist, wie noch 2015.