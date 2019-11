Umfaller in Lettland: ÖFB-Team torkelte über den Laufsteg

Das finale Qualifikationsspiel in Riga gegen Lettland wurde für das österreichische Team ein Match auf mehreren Zeitebenen. Die Gegenwart war Abschluss der Vergangenheit (EM-Qualifikation) und gleichzeitig Startschuss für Künftiges, die Vorbereitung auf die EURO 2020. Das Daugava-Stadion fungierte für die Teamspieler, die in dieser Zusammensetzung wohl nie wieder auflaufen werden, als Laufsteg bei der Castingshow "Herr Foda sucht den EM-Kader." Und sie machten eine erschreckende Figur. Kein Kandidat machte beim blamablen 0:1 in Riga Werbung für sich.