Bundesliga-Halbzeit: "Platz drei ist für Rapid das Limit"

In der 23. Episode der Nachspielzeit, der letzten des Jahres, analysieren die KURIER-Sportredakteure Alexander Huber und Alexander Strecha die Leistungen der Top-Teams in dieser ersten Saisonhälfte, die Chancen von Salzburg und LASK in der Europa League und die Highlights des zurückliegenden Fußball-Jahres.

Zudem gibt Sportredakteur Christoph Geiler seine Einschätzung zum derzeitigen Liga-Schlusslicht WSG Tirol ab. Und erklärt, warum der Aufsteiger seiner Ansicht nach nicht absteigen wird und es trotz Roter Laterne keine Trainerdiskussion gibt.