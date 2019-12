Europa League: Mehr als nur Hoffnungs-Lose für Salzburg & LASK

Der KURIER stellt die beiden Gegner vor. Zunächst steht am 20. Februar 2020 jeweils ein Auswärtsspiel auf dem Programm, das entscheidende Rückspiel findet dann einen Woche später in Salzburg sowie in Linz statt:

Frankfurt vs. Salzburg

Wer in Salzburg an die Eintracht denkt, dem fällt wohl sofort Otto Konrad ein. Salzburgs damaliger Keeper wurde am 15. März 1994 im alten Waldstadion zur Fußball-Legende. Im UEFA-Cup-Viertelfinale verwertete der Steirer den entscheidenden Elfer – erstmals hatte ein österreichischer einen deutschen Verein im Europacup ausgeschaltet.

Aber die beiden Vereine haben noch andere Schnittpunkte. Martin Hinteregger war der erste Spieler aus der Red-Bull-Akademie, der den Sprung zum Stammspieler bei den Salzburgern geschafft hat. Mittlerweile ist der Teamverteidiger Publikumsliebling bei der Eintracht.