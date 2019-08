Schock in Alkmaar: Das Stadion-Dach brach ein

Glück im Unglück beim niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar. Am Samstag sind große Teile des Daches eingestürzt. Der Grund dafür ist noch unklar, es gab keine Verletze.

Der Klub kommunizierte ein Foto, das das eingebrochene Dach gegenüber der Haupttribüne zeigt. Die Spieler mussten für ihr Training in eine Halle ausweichen. Wo Alkmaar am Donnerstag in der Europa-League-Qualifikation gegen Mariupol spielen wird, ist ebenfalls noch nicht geklärt.

Im Jahr 2011 war in Enschede schon einmal während eines Spiels des FC Twente ein Teil des Stadiondaches eingestürzt. Damals kamen zwei Zuschauer ums Leben.