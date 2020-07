Vor Showdown in Tirol: "Abstieg wäre für Admira nicht schlecht"

Die Bundesliga befindet sich auf der Zielgeraden. So fixierte Salzburg bereits am Sonntag den siebenten Titel in Folge, gegen Sturm Graz ließ man dann den nächsten Kantersieg folgen. Rapid jubelte indes gegen den LASK über einen Heimerfolg und die Vize-Meisterschaft. Spannend bleibt es hingegen im Kampf um Platz drei, bzw. gegen den Abstieg. Da geht es für die WSG Tirol und Admira nun im direkten Duell um alles oder nichts.