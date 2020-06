Austria fixiert Platz eins, WSG Tirol nach Debakel vor Abstieg

Denn Schütz schoss die Admiraner in eine weitaus schlechtere Position, weil er St. Pölten nach Zuspiel von Burke in Führung brachte (53.). Da half es auch nicht, dass Tirol fast in ein Debakel schlitterte, Höller erhöhte nach einer Stunde auf 4:0. Weil Dedic einen Elfer verwertete und Pusic nicht, kam Tirol noch auf 1:4 heran.

Ein Slapstick-Tor

In der Südstadt mühte sich die Admira, doch noch einen Punkt zu holen und scheiterte drei Mal an Riegler. Ein Slapstick-Tor machte aber aller Admira-Hoffnungen ein Ende. Ein weiter Ausschuss von Riegler fiel Ouedraogo im Lauf auf den Fuß und von dort vorbei an Leitner zum 2:0 für St. Pölten ins Tor. Der Ex-Admiraner stellte noch den Endstand her.

Jetzt genügt Tirol am Samstag ein Sieg gegen die Admira zum Klassenerhalt.