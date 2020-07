Rapid-Trainer Kühbauer: "Ich muss mich bei meiner Frau bedanken"

Für das 3:1 gegen den LASK und den kommenden Abschluss als Vizemeister fand der Burgenländer nur Worte des Lobes: „Das ist eine unglaubliche Saison und eine unglaubliche Leistung. Man muss nur ein Jahr zurückblicken, wo wir waren, was wir für einen Umbruch hatten und wie viele Verletzte immer wieder ersetzt werden mussten.“

Das größte Erfolgsgeheimnis? „Dass wir im Trainerteam und in der Mannschaft immer ruhig geblieben sind. Bei Rapid darfst du ja nicht nur effizient spielen. Und wenn du hoch gewinnst, war der Gegner schlecht. Aber wir sind immer ruhig geblieben, in unserer Bahn, haben viele Spieler weiterentwickelt und zehn Amateure hochgezogen.“ Kühbauers Fazit: „Das freut mich alles ungemein. Weil selbst Fans – wenn sie ehrlich sind – uns das nicht zugetraut hätten.“

Klartext von Ismael

LASK-Trainer Valerien Ismael wirkte angeschlagen – so wie seine Mannschaft. „Dieses Mal war es zum ersten Mal physisch richtig schwer.“ Der Franzose stellte klar, dass der drohende Rückfall auf Platz vier vom Verein mit den verbotenen Corona-Trainings selbst verschuldet wurde: „Wir haben uns aus eigener Schuld in eine ganz schwierige Situation gebracht, in der wir viele Punkte verloren haben. Daraus müssen wir lernen, das darf nie wieder passieren.“