Rapid krönt sich zum Bundesliga-Vizemeister

Rapid ist nach einem 3:1-(2:0)-Heimsieg am Mittwochabend über den LASK Bundesliga-Vizemeister. Serienchampion Red Bull Salzburg feierte indes einen 5:2-(1:0)-Heimerfolg über Sturm Graz und zerstörte damit die letzte Europacup-Chance der Gäste. Die dritte Meistergruppen-Partie der 31. Runde zwischen Hartberg und dem Wolfsberger AC wurde nach Unwettern abgesagt.

Dieses Spiel soll nun mit 22-stündiger Verspätung am Donnerstagabend (18.30 Uhr) nachgetragen werden. Die Wetterprognose für die Oststeiermark ist jedoch erneut schlecht.

Da Sturm in Salzburg klar verlor, steht Hartberg bereits als Tabellenfünfter fest. Damit bestreitet das Team von Trainer Markus Schopp am 11. und 15. Juli die Play-off-Finalspiele um einen Platz in der Europa-League-Qualifikation. Gegner ist der Gewinner der Partie am kommenden Mittwoch in Wien zwischen der Austria und Altach.