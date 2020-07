Umbau in Mattersburg: Gruber für Rapid zu teuer, beim LASK im Fokus

Unbedingt halten möchte man in Mattersburg Andreas Gruber. Der Angreifer war mit zwölf Treffern in den letzten Wochen so etwas wie die Lebensversicherung der Burgenländer in der Offensive. Der 24-Jährige dürfte trotz eines gut dotierten Angebots zur Vertragsverlängerung allerdings nach dem nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung streben.