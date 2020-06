Mattersburg: Goalie vor dem Absprung, Co-Trainer vor dem Aufstieg

Neben einem neuen Tormann dürfte es im Sommer auch einen neuer Trainer geben. Co-Trainer und Klub-Urgestein Markus Schmidt wurde unter der Woche vom ÖFB nachträglich in den Kurs zur UEFA-Pro-Lizenz aufgenommen.

Wer in der höchsten Ausbildungsstufe ist, darf auch in der höchsten Liga trainieren. So soll die aufreibende Doppelfunktion von Franz Ponweiser als Trainer und Sportdirektor ein Ende finden. Ponweiser soll ab Sommer „nur“ noch als Sportchef fungieren.