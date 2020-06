Junuzovic gegen Liendl: Wenn echte Freunde zu Gegnern werden

Noch wollen Junuzovic, 32, und Liendl, 34, ein paar Jahre kicken. "Ich genieße jeden Tag auf dem Platz. Die Jungen halten mich jung", sagt Junuzovic. Liendl pflichtet ihm bei: "Man ist so alt, wie man sich fühlt. Und ich fühle mich noch jung."

In der nahen Zukunft trifft Salzburg am Sonntag auf den LASK. Junuzovic: "Wir beschäftigen uns nicht damit, dass der LASK zuletzt verloren hat. Wir wollen immer gewinnen und am Ende den Titel holen." Erst ab dem späten Sonntagabend wird sich Junuzovic den Duellen mit seinem Freund widmen.