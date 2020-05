WAC-Routinier kritisiert Politik: "Verstehe die Herumeierei nicht mehr"

Die österreichische Bundesliga wartet weiter auf ein Zeichen der Politik, den Spielbetrieb wieder aufnehmen zu dürfen. So kann auch das Mannschaftstraining der Klubs nicht vor der nächsten Verordnung des Gesundheitsministers am 15. Mai starten. Der Liga-Neustart ist selbst aber dann noch fraglich, der Blick geht auch nach Deutschland, wo an diesem Wochenende wieder gespielt werden soll.

WAC-Mittelfeldspieler Michael Liendl hat jedenfalls bereits genug von der Warterei, wie er in seinem neuen, gemeinsamen Podcast-Projekt "1016" mit Salzburgs Zlatko Junuzovic verriet. "Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass das eine Herumeierei ist", so der 34-Jährige, "Und wenn ich dann höre, dass der Fußball nicht bevorzugt werden soll, stelle ich mir die Frage, in welcher Form er wirklich bevorzugt wird. Ich sehe da eher eine Benachteiligung."