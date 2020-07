Nach dem Chaos beim LASK: "Das ist ein Totalschaden"

Warum sich der LASK in den letzten Wochen intern selbst ins Chaos stürzte und es auch nach dem Trainerwechsel weiter turbulent bleiben könnte, analysiert KURIER-Sportredakteur Alexander Huber in der 34. Episode der Nachspielzeit. Zudem wird thematisiert, welche Rolle Ismael spielte und was nun von Neo-Coach Thalhammer zu erwarten ist.