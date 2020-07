Umbruch beim LASK: Frauen-Teamchef Thalhammer wird Trainer

Was am Freitag schon klar war, ist nun auch offiziell: Der LASK trennt sich von Trainer Valerien Ismael. Und ein Nachfolger wurde auch gleich präsentiert: Dominik Thalhammer übernimmt das Amt des Trainers und des Sportdirektors. Der 49-Jährige war bereits 2007/'08 als Assistent von Karl Daxbacher bei den Linzern beschäftigt. Als Cheftrainer war er in der Bundesliga bisher nur bei der Admira beschäftigt und wurde im Herbst 2005 nach einem inferioren Saisonstart entlassen.