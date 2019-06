Dominik Thalhammer: "Wofür steht ein Trainer?"

Und was hat Sie bewogen, die Trainerausbildung umzugestalten?

Ich glaube, dass die Trainerausbildung in Österreich auf einem hohen Level ist. Dennoch müssen wir uns den Herausforderungen der Zukunft stellen. Diese Veränderungen auch in der Gesellschaft muss man sehen und darauf reagieren. Auch in Erwachsenenbildung ist vieles anders, es gibt nicht mehr so viel Frontalunterricht. Und man braucht auch andere Fähigkeiten als früher, um sich zurecht zu finden.

Wie gehen Sie das an?

Wir haben die Ausbildung individualisiert, aber auch die Fortbildung. Der einzelne Trainer und seine Kompetenzen stehen im Mittelpunkt. Die Trainer sollen sich im Bereich der Fortbildung Inhalte und Bereiche, in denen sie sich fortbilden wollen, selbst aussuchen können. Die Kompetenzen der Trainer haben sich geändert. Sie sind ja fast Lehrer, das ist ein ganz anderer Job als noch vor ein paar Jahren. Und sie müssen Führungsqualitäten entwickeln, denn die Trainerteams, der sogenannte Staff, wird immer größer. Auch in Österreich. Da muss ein Trainer auch delegieren können.

Der einzige Grund?

Nicht nur. Es ist oft diskutiert worden, wie wir die Spieler besser ausbilden können. Aber ich glaube, dass sich das Fußballspiel in Österreicher weiterentwickelt, wenn wir auch die Trainer besser ausbilden. Eigentlich ist ja der Trainer der Schlüssel und die Trainerausbildung ist der Hebel, bessere, kreativere Spieler zu entwickeln.

Es wird auch der Umgang mit sozialen Medien geschult.

Die Medienkompetenz insgesamt spielt eine große Rolle. Social Media ist ein Bereich davon, den es früher nicht gegeben hat. Jetzt muss der Trainer begreifen, dass er Teil des Netzwerks seines Vereins ist. Er darf sich nicht fürchten davor, muss aber bewusst damit umgehen.