Commerzialbank: Grazer Anwalt klagt Österreich

Der Bankenskandal rund um die Commerzialbank bekommt ein weiteres Kapitel. Denn der Grazer Anwalt Harald Christandl hat formell ein Amtshaftungsverfahren gegen die Republik Österreich eingeleitet, wie die Kleine Zeitung berichtet.

Christandl hat sich in einem Schreiben an den Präsidenten der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, gewandt. "Wir begehren eine Haftung der Republik dem Grund nach für Schäden, die von der Einlagensicherung nicht gedeckt sind", erklärt der Jurist in dem Schreiben.

Der Grazer gibt der Republik nun drei Monate Zeit, um auf das Schreiben zu reagieren und betont, dass er sich gerne außergerichtlich einigen wollen würde.

Mithilfe vom Bundeskanzler gefordert

In einem weiteren Schreiben wandte sich Christandl auch an Bundeskanzler Sebastian Kurz sowie Finanzminister Gernot Blümel wie es in der Kleinen Zeitung heißt. er bitte sie dort um "Mithilfe bei einem raschen, unkomplizierten Lösungsprozess."

Der Anwalt hofft, dass seinen Mandanten "eine kleine Gruppe privater Anleger", eine Instanzenrallye wie in den Fällen BHI, Riegerbank oder AMIS erspart wird.

Christandl sei von Mandanten mit der Geltendmachung von Ansprüchen beauftragt worden, erklärt der Anwalt in dem Schreiben an Peschorn.

Unter anderem liefert der Grazer auch eine Begründung für die Amtshaftung in seinem Schreiben: "Die Pflichten der Finanzmarktaufsicht (FMA) haben augenscheinlich bei der Commerzialbank kläglich und vielschichtig versagt. Der FMA hätte bei ordnungsgemäßer Aufsicht und Prüfung jedenfalls auffallen müssen, dass die in den Jahresabschlüssen öffentlich ersichtlichen Fantasiezahlen der Bank einem Marktvergleich unter keinen nachvollziehbaren und realitätsnahen Parametern standhalten."

Für den Juristen besteht der Eindruck eines "nicht vertretbaren, multiplen Behördenversagens".