Commerzialbank: Keine großen Transaktionen, aber neue Vorab-Info

In einem KURIER-Gespräch schildert ein gut informierter Insider, der anonym bleiben möchte, dass es seines Erachtens im Vorfeld „keine ungewöhnlichen Behebungen“ gegeben habe. Sehr wohl aber den Versuch des Regionalmanagements Burgenland.

Das sagt die Nationalbank

Seitens der österreichischen Nationalbank (OeNB) wurde untersucht, ob es unmittelbar vor dem 14. Juli zu größeren Geldbewegungen gekommen ist. Der FMA wurde bestätigt, dass die Commerzialbank am 14. Juli 7 Millionen Euro von ihrem Konto bei der OeNB (mit einem Guthaben von rund 60 Millionen Euro) anforderte – plus 500.000 Euro in bar für die Befüllung von Bankomaten.

Größte Auszahlung am 14. Juli waren 5 Millionen Euro an die Wiener Siedlungsgesellschaft GESIBA. Allerdings aufgrund eines 14 Monate zurückliegenden Termingeschäfts.

An wen weitere Auszahlungen gegangen sind oder ob von der OeNB überwiesenes Geld noch bei der Commerzialbank zu finden sei, dazu will man seitens der FMA nicht Stellung nehmen.