Commerzialbank: Der Fahrplan zum U-Ausschuss

Norbert Hofer fühlte sich am Mittwoch an seine Zeit als Parteisekretär der burgenländischen Blauen erinnert. Im Sommer des Jahres 2000 tagte in Eisenstadt ein Untersuchungsausschuss im Landtag, um die politische Dimension des Kreditdebakels bei der Bank Burgenland auszuleuchten. Hofers damaliger Parteichef Wolfgang Rauter führte den Vorsitz im Ausschuss.

Exakt 20 Jahre später ist wieder ein U-Ausschuss in Aussicht – und wieder geht’s um eine Bank.