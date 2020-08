Commerzialbank: Was passiert als nächstes?

Gestoppt beziehungsweise storniert wurde diese Transaktion dann schlussendlich vom im Zuge der Schließung der Bank eingesetzten Regierungskommissär Bernhard Mechtler vom Wirtschafts- und Beratungsunternehmen KPMG.

Was passiert als nächstes?

Das hat die FMA am Dienstag ebenso bestätigt wie Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in einem Interview am Montagabend. Aber wie bewertet der Masseverwalter die neue Situation? Was sagen die Aufsichtsräte und wie geht es mit den betroffenen Arbeitnehmern und Unternehmen weiter?