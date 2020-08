Doskozil oder Rendi-Wagner? Das Match ist wieder offen

Für die SPÖ-Wien kommt das alles zur Unzeit. Sie hat gerade eine Unterstützer-Kampagne für Michael Ludwig gestartet, am 7. September beginnt der Intensivwahlkampf. Ein Bankenskandal mit SPÖ-Involvierung unmittelbar vor der Haustür ist da wenig hilfreich.

SPÖ-Wien-Kommunikationschef Raphael Sternfeld stellt jedoch jede negative Auswirkung auf Wien in Abrede. „Die Wählerinnen und Wähler unterscheiden in zunehmendem Maß zwischen den Ebenen, man schaue sich an, was Günther Platter in Tirol aufgeführt hat“, so Sternfeld. Zu Doskozils Kritik an Rendi-Wagner und zur Bankenpleite will Sternfeld nichts sagen. Für die SPÖ liege der Fokus jetzt auf Wien „und auf nichts sonst“.

Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer sagt jedoch, ein beschädigter Doskozil könnte der SPÖ in ihrer Gesamtheit schaden: „Hans Peter Doskozil ist bei der Bevölkerung der beliebteste SPÖ-Politiker. Wenn der starke Mann der SPÖ ins Schleudern gerät, hilft das der SPÖ als Ganzes nicht.“