Doskozils erste große Krise

Während der Schaden bei der Bank in schwindelerregende Höhen steigt – von anfänglich höchstens 500 auf zuletzt rund 700 Millionen Euro –, wird im Eisenstädter Landhaus politisches Kleingeld gewechselt. Vor allem SPÖ und ÖVP haben sich in Stellung gebracht. Beide versuchen, den „Kriminalfall Commerzialbank“ dem jeweils anderen umzuhängen und raunen seit Wochen von einem „roten“ oder einem „schwarzen“ Netzwerk rund um Pucher.

Die drei Oppositionsparteien haben am Dienstag einen Sonderlandtag beantragt, der in den kommenden beiden Wochen stattfinden muss. Außerdem wird die Offenlegung der „Telefonprotokolle“ Doskozils und seiner Mitarbeiter verlangt, um zu erfahren, wer in den letzten Stunden vor Schließung der Bank mit wem geredet hat.