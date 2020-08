Commerzialbank: Finanzmarktaufsicht bestätigt versuchte Überweisung durch RMB

Am Montag sorgte ein KURIER-Bericht rund um eine Überweisung im Zuge der Commerzialbank-Causa für Aufregung. So soll das Regionalmanagement Burgenland (RMB), eine hundertprozentige Tochter des Landes Burgenland, am Abend des 14. Juli versucht haben, 1,2 Millionen Euro von seinem Konto bei der Commerzialbank Mattersburg zu überweisen.

Nun meldet sich auch die Finanzmarktaufsicht (FMA) zu Wort und bestätigt im ORF Burgenland, dass es diese Überweisung gegeben hat. Allerdings wurde sie im Nachhinein storniert. So soll die Überweisung um 21.41 Uhr in Auftrag gegeben worden sein, sagt FMA-Sprecher Klaus Grubelnik. Der Versuch sei nur zwei Stunden vor der offiziellen Sperre um 23.45 Uhr erfolgt.