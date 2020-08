Pucher: "Es hat nie wer gefragt, woher das Geld kommt"

Den Unternehmern aus der Region habe er gesagt, die Bank verdiene gut "und hilft dir", so Pucher auf Robin Hoods Spuren. Ob dabei alles mit rechten Dingen zugehe, habe ihn keiner der Beschenkten gefragt. Pucher wollte auf diese Weise vermeiden, dass die Unternehmen pleite gehen und die Commerzialbank deren Kredite gänzlich hätte abschreiben müssen. Aber: "Ab Anfang der 2000-er Jahre war mir eigentlich bewusst, dass die Bank konkursreif ist, aber ich war zu stolz dazu Konkurs anzumelden und daher habe ich mit der Bilanzfälschung angefangen", gab Pucher zu Protokoll.

Er habe gehofft, durch die Verwertung von Patenten zur Energiegewinnung, die der Bank gehörten, den Schaden wettzumachen (der KURIER hat darüber berichtet), sagte der ehemalige Fußball-Zampano.

Mitwisser

Was Mitwisser betrifft, nennt Pucher ausdrücklich seine Vorstandskollegin Franziska K., neben Pucher derzeit die einzige Beschuldigte. "Die Verschleierungshandlungen wurden zur Gänze von Frau K. durchgeführt, ursprünglich in meinem Auftrag". Er halte es für möglich, dass außerdem "zwei oder drei Leute" in der Bank Verdacht geschöpft haben. Einen hat Pucher rausgeworfen, die beiden anderen sind selbst gegangen.

Pucher will vor dem Crash der Bank am 14. Juli niemanden gewarnt haben, auch seine Töchter hätten ein Firmenkonto mit 800.000 Euro bei der Bank gehabt. Dieses Geld sei ebenso perdu wie sein eigenes, versicherte Pucher.