Commerzialbank-Krimi: Konkursverfahren über SVM Profisport GmbH eröffnet

Am Mittwoch ist nun auch über die SVM Profisport GmbH mit Sitz in Mattersburg ein Konkursverfahren am Landesgericht Eisenstadt eröffnet worden. Der Konkursantrag wurde vom Masseverwalter der Alleingesellschafterin, nämlich der Sportvereinigung Mattersburg gestellt, über deren Vermögen seit 14. August ebenfalls ein Konkursverfahren anhängig ist. Das bestätigen die Gläubigerschutzverbände KSV1870 und Creditreform dem KURIER.

"Die SVM Profisport GmbH kann ihr Unternehmen, sohin den Profifußballbetrieb, mangels ausreichender Liquidität und mangels Vorliegen einer entsprechenden Bundesligalizenz nicht mehr fortführen", heißt es im Insolvenzantrag. "Sie ist auch nicht mehr in der Lage, ihre laufenden Verbindlichkeiten zu erfüllen." So sollen bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) "drei Beitragsmonate offen aushaften".

Der Fußballbetrieb musste aufgrund des Skandals um die Commerzialbank Mattersburg und Banker Martin Pucher eingestellt werden, die Bank war der Hauptsponsor. Pucher war bei 20. Juli Geschäftsführer der SVM Profisport GmbH.