Warum viele Mattersburger Profis für keinen neuen Verein spielen dürfen

Einige haben schon einen neuen Arbeitgeber gefunden, sind aber in der Warteschleife. Wie Andreas Kuen, der sich mit Sturm einig ist. Oder Philipp Erhardt, der nach München zu Türkgücü wechselt. Thorsten Mahrer ist sich mit Austria Klagenfurt einig, dasselbe gilt für Christoph Halper mit St. Pölten. Für David Nemeth gibt es Interessenten aus Deutschland, für Lukas Rath aus Griechenland.

Keinerlei Sorgen haben hingegen jene Spieler, deren Verträge im Sommer ausgelaufen sind. Kvasina spielt schon in Belgien für Oostende, Kuster ist in Karlsruhe, Casali in Altach, Bürger in Lafnitz, Salomon in Griechenland. Und Lercher steht in Ried auf dem Prüfstand.