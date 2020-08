2:11 - Austria-Blamage beim Trainerdebüt von Stöger

2:11 - so eibn Ergebnis kennt man eigentlich nur aus dem Tischtennis, dem Eishockey oder dem Fußball-Unterhaus. Dass ein österreichischer Bundesligist ein Testspiel mit 2:11 verliert, ist in höchstem Maße befremdlich. Die Wiener Austria ging am Sonntag in Altach gegen Borussia Dortmund mit diesem Gesamtscore unter und setzt damit auch unter Neo-Coach Peter Stöger den Abwärtsstrend fort.