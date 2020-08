Dritter Commerzialbank-Vorstand einvernommen: "von nichts gewusst"

In der Causa Mattersburg-Bank ist nun auch ein Einvernahmeprotokoll des dritten Vorstands, der erst seit März des vergangenen Jahres in seiner Position tätig war, bekannt geworden. Er habe „von nichts gewusst“, zitierte der ORF am Mittwoch den Vorstand, der in der Bank unter anderem auch für Wertpapiere, Geldwäsche und Compliance zuständig gewesen sei. Es gilt die Unschuldsvermutung.

„Ich kann dazu gar nichts angeben. Das habe ich erst aus einem Bescheid der FMA erfahren“, habe der Vorstand auf die Frage, ob er von den Fake-Einlagen bei anderen Banken gewusst habe, geantwortet. Auch zu den gefakten Bankkonten in der Commerzialbank habe er „keine Wahrnehmung“ gehabt. Bankvorstand Martin Pucher sei eine Vertrauensperson mit Handschlagqualität gewesen, eine Freundschaft habe er mit ihm aber nicht gepflegt.