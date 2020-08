Commerzialbank: Einlagensicherung zahlte bisher 427 Mio. Euro aus

Die Auszahlungen an die vom Bilanzskandal der Commerzialbank Mattersburg geschädigten Kunden gehen voran. Mit Stand vom Freitag, den 14. August, hat die Einlagensicherung laut eigenen Informationen auf ihrer Homepage bereits 11.000 Kunden entschädigt. Das sind 82 Prozent aller anspruchsberechtigten Kunden. Insgesamt wurden bisher 427 Mio. Euro ausbezahlt.

Über die Einlagensicherung ist in der Regel jeder Bankkunde mit Spareinlagen bis zur Höhe von 100.000 Euro abgesichert. Wer über 100.000 Euro bei der Commerzialbank hatte, kann die Summe aber in einem möglichen Insolvenzverfahren anmelden. Ende Juli wurde das Konkursverfahren für die Bank eröffnet, der Gläubigerausschuss tagte erstmals am 10. August.