Commerzialbank-Skandal: So funktionierte das Betrugssystem

Unmengen an Fake-Krediten waren die zweite Säule des Luftschlosses Commerzialbank Mattersburg. Hier wurden Kredite an Ärzte oder Rechtsanwälte in Wien vergeben, beispielsweise über 290.000 Euro für die Modernisierung der Arztpraxis oder einer Kanzlei. Diese Kredite wurden dann als Barauslage verbucht und wieder eingezahlt. Damit generierte die Commerzialbank Liquidität, die gar nicht existierte. „50 bis 60 Prozent an diesen Fake-Krediten flossen wieder an die Bank zurück. Mit diesem Kreislauf hielt man die Bank am Laufen“, bestätigte Pucher bei seiner Einvernahme. Die Forensiker der Staatsanwaltschaft gehen davon aus. dass sogar 80 Prozent in die Bank flossen.

Zwischen acht und zwölf Prozent, so Pucher bei seiner Einvernahme, flossen mit falschen Sponsorverträgen an den SV Mattersburg. „Das wären rund zwischen 40 und 50 Millionen. Aber Martin Pucher hat derzeit keine Unterlagen, weil er keinen Zutritt zur Bank hat. Diese Zahlen gibt er vor der Staatsanwaltschaft aus dem Gedächtnis an“, schildert Anwalt Wess.

Auch die anonyme Anzeige, die bereits Anfang dieses Jahres bei zwei Staatsanwaltschaften (in Eisenstadt und bei der WKStA) einging, bezieht sich inhaltlich auf dieses Fake-Kredit-Karussell. Also scheint das System dem einem oder anderen Mitarbeiter doch suspekt gewesen zu sein.

Dann gab es noch die notleidenden Kredite zahlreicher Unternehmen. Diese stockte Pucher auf, damit er sie in der Bilanz nicht wertberichtigen musste, denn sonst wäre der Schwindel schon viel früher aufgeflogen. Dadurch konnte marode Unternehmen jahrelang weiteroperieren, obwohl sie eigentlich schon längst insolvent gewesen wären.