Netzwerk-Theorien von SPÖ und ÖVP

Nachdem ÖVP-Klubchef Ulram von SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil die Offenlegung aller TPA-Prüfberichte im Auftrag des Landes gefordert und ihm eine „letzte Chance“ zur Aufklärung gab, andernfalls werde die ÖVP ab Freitag mit der Einleitung eines U-Ausschusses beginnen, ging Doskozil in die Gegenoffensive: Jeder einzelne Abgeordnete „kann Akteneinsicht nehmen“, so Doskozil. Und – so sein Vorschlag – „machen wir einen U-Ausschuss auf Bundesebene“, dort könnten Vertreter von FMA, Staatsanwaltschaft und Nationalbank „befragt werden“.

Dazu wird‘s wohl nicht kommen, aber im Burgenland war das sicher nicht die letzte Sondervorstellung.