Commerzialbank: Loch ist größer als befürchtet

So werden die beiden Masseverwalter Gerwald Holper und Michael Lentsch von der Kanzlei Kosch & Partner über den Verlauf des Verfahrens berichten. Und es wird das mit Spannung erwartete Anmeldungsverzeichnis präsentiert. Dem Vernehmen nach wurden (mit Stand Dienstag) mehr als 900 Forderungen in Höhe von insgesamt 812 Millionen Euro angemeldet, davon entfallen rund 488 Millionen Euro auf die Einlagensicherung Austria, was ESA-Geschäftsführer Harald Podoschek bestätigt. Basis für die ESA sind Bankunterlagen. Sie hat bisher rund 460 Millionen Euro an geschädigte Kunden der Commerzialbank ausgezahlt.