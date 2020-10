Commerzialbank: Kreditportfolio könnte verkauft werden

Doch bei den Krediten der Commerzialbank gibt es ein weiteres Problem. Vom Gesamtkreditvolumen in Höhe von 172 Millionen Euro gelten Kredite in Höhe von rund 60 Millionen Euro als Not leidend. Das heißt, hier besteht ein sehr hohes Risiko, dass die Kunden die Kredite nicht zurückzahlen können.

Außerdem ist eine signifikante Zahl an Krediten nicht ordentlich mit Pfandrechten besichert. Als Gründe für den laxen Umgang mit Sicherheiten haben die Masseverwalter „persönliche Bekanntschaften, Freundschaften und kundenbindendes Entgegenkommen“ lokalisiert. Sie haben nun die Eintragung der Pfandrechte zugunsten der Insolvenzmasse in die Wege geleitet.

Zugleich prüfen die Masseverwalter, ob sie die Kredite verkaufen können. Es gibt Interessenten, die die Kreditportfolios der Commerzialbank oder Teile davon erwerben wollen. Erste Vorgespräche werden bereits geführt.

Indes beträgt das Cash-Guthaben der Bank derzeit rund 78,8 Millionen Euro. Dazu kommen noch ein Wertpapierdepot (1,44 Mio. Euro) und 22 Liegenschaften, die aber erst geschätzt werden müssen.