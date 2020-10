Commerzialbank: Pleitewelle und erste Zeugen für U-Ausschuss

U-Ausschuss am Dienstag

Während wirtschaftlich also die Fetzen fliegen und vermutlich weitere Konkurse im Zuge der Causa folgen werden, geht der Untersuchungsausschuss des Landtages in die nächste Runde. Dort wird am Dienstag die Ladungsliste der Zeugen beschlossen, alle vier vertretenen Parteien haben sich auf eine rund 30 Personen fassende Liste verständigt.

Einige Namen davon sind schon bekannt, wie der KURIER berichtet hat: Zum Beispiel Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der ehemalige Finanzminister Hans Jörg Schelling und der jetzige Gernot Blümel oder Ex-Finanzlandesrat Helmut Bieler.

Neue Namen auf "vorläufiger Liste"

Ebenfalls geladen werden unter anderem Helmut Ettl, Vorstand der Finanzmarktaufsicht, Landesamtsdirektor Ronald Reiter, Engelbert Rauchbauer, ehemaliger Finanzvorstand des Landes, Harald Horvath, Geschäftsführer des Regionalmanagements Burgenland, Eisenstadts Bezirkshauptfrau Franziska Auer und Martin Puchers Frau. Seitens der Opposition wird im KURIER-Gespräch betont, dass es sich dabei um eine „vorläufige Liste“ handle. Die ersten Zeugen könnten bereits am 5. November vorgeladen werden.

Als zweiter Punkt auf der Tagesordnung stehen Ergänzungen des grundsätzlichen Beweisbeschlusses sowie des Arbeitsplans, wie Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) am Montag mitteilte. Die Ergänzungen waren notwendig geworden, nachdem das Landesverwaltungsgericht einer Beschwerde der Oppositionsparteien ÖVP, FPÖ und Grüne stattgegeben hatte.