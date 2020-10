Causa Commerzialbank: Wie das Land dem Skandalbanker half

Der Fall der Commerzialbank Mattersburg und ihres langjährigen Chefs Martin Pucher ist in der heimischen Bankenszene einzigartig. Erfundene Spareinlagen, gefakte Kredite, fingierte Buchungen, Bilanzfälschung, Untreue, Konkurs. In Mattersburg passierte über Jahrzehnte so ziemlich alles, was das Strafgesetz bei einer Bank hergibt.