Dieses "Traumschiff"-Erlebnis hat Barbara Wussow besonders berührt

2018 heuerte Schauspielerin Barbara Wussow auf dem "Traumschiff" an und schlüpft seither in die Rolle der Hoteldirektorin Hanna Liebhold.

In Australien hat sie sogar für den Erhalt von Korallen gespendet und diese sozusagen adoptiert. "Sie schicken mir halbjährlich neue Fotos zu", so Wussow.

Auch an ein besonders berührendes Erlebnis erinnert sich die Schauspielerin: "Hier muss ich vor allem an einen Moment denken: Es war auf Maui, Hawaii. Nach einer Inselrundfahrt während eines drehfreien Tages spielte der Busfahrer plötzlich das Lied 'Over the Rainbow / What a Wonderful World' von Israel Kamakawiwoʻole. Wir fuhren zum Hafen runter. Wir alle konnten auf unser Traumschiff blicken, während die Sonne unterging. Es war ein ergreifender und berührender Moment."