Feierverbot für Barbara Wussow während "Schwarzwaldklinik"-Dreharbeiten

Gerade in den Anfangsjahren von Schauspielerinnen und Schauspielerin werden intensive Dreharbeiten oft von ebenso intensiven Feierlichkeiten begleitet. Anders war das bei Barbara Wussow (63). Denn als sie in den 1980er-Jahren in der Serie "Die Schwarzwaldklinik" spielte, ging sie nach der letzten Klappe brav nach Hause.