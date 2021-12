Albert Fortell über Barbara Wussow: "Sie ist lebensabendfüllend für mich"

Seit 38 Jahren sind die beiden Schauspieler Barbara Wussow (60) und Albert Fortell (69) ein Paar und seit 31 Jahren sind sie verheiratet. "Und langsam wochs’ ma z’amm. Wir haben uns an unseren speziellen Humor gewöhnt, er trägt uns über viele Schwierigkeiten hinweg“, so die Traumschiff-Darstellerin in einem Interview mit der deutschen Bild.

Doch nicht immer ist alles rosig, manchmal kann es auch bisserl nervig sein.

"Die Handysucht meiner Frau bringt mich manchmal aus meiner fast stoischen Ruhe. Es begleitet die Barbara an alle Orte, die sie liebt. Es fiel auch schon in unmögliche Orte hinein. Ich hätte schnell die Spülung drücken müssen, dann hätten wir eine Zeit lang Ruhe gehabt", so Fortell.

"Mein Mann geht oftmals nicht ans Handy, wenn es klingelt. Er sitzt seelenruhig daneben und ruft dann irgendwann später zurück. Ich könnte blutig im Straßengraben liegen und Hilfe benötigen, er würde wahrscheinlich nicht abheben. Ich nutze mein Handy hauptsächlich zum Fotografieren. Ich habe 48.000 Fotos auf dem Handy. Das ganze Leben der letzten vier Jahre ist darauf gespeichert …“, erzählt Wussow.

Die beiden sagen sich aber nach wie vor sehr oft, dass sie sich lieben. "Ich würde meine Frau immer wieder heiraten. Sie ist lebensabendfüllend für mich. Genau so, wie ich es mir vor 31 Jahren, am Tag unserer Hochzeit, vorgestellt habe", sagt Albert Fortell.

"Ich könnte mir keinen anderen Vater für meine Kinder vorstellen, als meinen kongenialen Ehemann. Es war die beste Entscheidung meines Lebens, damals in Sachen Liebe den ersten Schritt zu gehen",so seine Gattin Barbara.

Wobei, an den Hochzeitstag denkt sie nicht immer. "Ich bin diejenige, die unseren Hochzeitstag vergisst. Albert erinnert mich schon zehn Tage vorher daran." Na dann ...