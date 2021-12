Barbara Wussow hat sich endlich mit ihrem Bruder Sascha versöhnt

Doch jetzt scheint endlich wieder alles gut. "Ja, es ist alles wieder gut zwischen uns. Unser Elternhaus ist verkauft. Und mein Bruder ist auch glücklich mit seiner Frau", so Traumschiff-Star Barbara Wussow zum deutschen Magazin Bunte.

"Mit viel Verständnis und Geduld, haben sie die Streitigkeiten beilegen können.

"Und abwarten. Wenn es nicht gleich klappt, klappt es halt etwas später. Man darf nichts erzwingen. Wenn manche Menschen noch nicht bereit sind für Nähe, dann muss man ihnen die Zeit geben. Und die haben wir uns gegeben."

Man habe auch schon gemeinsame Weihnachtspläne.

"Ja, ich bin mit meiner Schwägerin Andrea in Kontakt und wir planen, wie und ob wir es dieses Jahr hinbekommen. Sie hat selbst zwei Kinder aus erster Ehe und weiß, wie schwer die Planung manchmal sein kann. Mein Bruder Benjamin lebt in Madrid, das könnte etwas schwer werden. Meine ältere Schwester Konstanze und ich sind telefonisch in Verbindung und schreiben uns Briefe. Das ist ja schon mal sehr gut, finde ich."