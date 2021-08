Nackte Tatsachen bei Albert Fortell und Topsy Küppers

„Eine glückliche Frau“, so hieß eines der ersten Engagements von Albert Fortell (69) nach dem Reinhardt-Seminar. Anfang der 1980er-Jahre spielte er an der Seite von Topsy Küppers, die heute ihren 90. Geburtstag feiert, „einen latent schwulen Barkeeper, in den sie sich verliebt. Ich schaue auf dem Plakat ein bisserl unglücklich, weil ich eben im Grunde genommen mit Frauen nichts anfangen konnte“, erinnert er sich lachend im KURIER-Gespräch.