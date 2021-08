Topsy Küppers: Hals über Kopf Richtung 90

Der Bonsaibaum, den sie am Balkon ihrer Wohnung in der Seniorenresidenz Maimonides so liebevoll streichelt, ist 80. Die Esche am nahe gelegenen Heustadlwasser, mit der sie sich so gern unterhält, ist 100. Genau dazwischen liegt sie selber. Topsy Küppers wird tatsächlich 90. Wer es nicht glauben will, muss sie am besten live-haftig erleben: Die Gelegenheit dazu bietet sich schon an ihrem Geburtstag am Dienstag – da tritt sie nämlich im Theater am Spittelberg auf (siehe Termine ganz unten).