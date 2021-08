Das "potscherte Leb'n" von Box-Legende Hans Orsolics wird verfilmt

"Bei oi dem Pech, was i g'habt hab, bin i do a Glückskind. Es is a Wunder, dass i no leb. Man hätt' mi daschlagen, umbringen können in Beisln oda am Westbahnhof, wo i so oft g'rauft hab. Sie san mi ang'flogen wie die Geier, i hab g'soffen. Oba i leb no immer. Danke", erzählte er in einem Interview mit der Presse.

Jetzt soll sein bewegtes Leben verfilmt werden. Schauspieler und Wrestling-Moderator Calvin Knie (28) hat die Rechte am Buch "Orsolics Hansi k.o." von Box-Kultkommentator Sigi Bergmann erworben und möchte den Stoff auf die Kinoleinwand bringen.