2 Rodelunfälle am Neujahrstag in Kärnten: 3 Kinder verletzt

Drei Kinder sind am Neujahrstag bei zwei Rodelunfällen in Kärnten verletzt worden.

Gegen 12.45 Uhr war ein sechsjähriger Bub aus Deutschland mit seinem Lenkbob auf den letzten Metern einer Piste im Skigebiet Weißensee (Bezirk Spittal an der Drau) unterwegs. In der Auslaufzone versuchte er vergeblich zu bremsen - vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit schaffte er es aber nicht, stehen zu bleiben, und stürzte in ein Bachbett. Sein Vater versorgte den Buben, bevor er ins Krankenhaus geflogen wurde, er hatte sich an den Beinen und am Rücken verletzt.