2 Rodelunfälle in Salzburg: 2 Personen schwerverletzt

Zwei Menschen sind am Neujahrstag bei Rodelunfällen im Bundesland Salzburg schwer verletzt worden.

Ein 70-jähriger Amerikaner prallte bei seiner Abfahrt am Biberg in Saalfelden gegen einen Beleuchtungsmasten und zog sich eine schwere Beckenfraktur zu, wie die Salzburger Bergrettung auf ihrer Homepage berichtete.

Im Prebergebiet im Lungau erlitt eine 22-jährige Deutsche Kopf- und Beinverletzungen, als sie von einer vereisten Rodelbahn abkam und vier Meter abstürzte.

Mit Quad ins Tal transportiert

In Saalfelden leisteten Mitglieder der örtlichen Bergrettung und zwei Sanitäter des Roten Kreuzes dem Amerikaner noch an der Unfallstelle Erste Hilfe. Anschließend wurde er mit der Gebirgstrage UT 2000 und dem Einsatzfahrzeug der Bergrettung ins Tal gebracht. Im Lungau wurde die verletzte Deutsche von zehn Bergrettern der Ortsstelle Tamsweg geborgen. Ein Bergrettungsarzt übernahm die Erstversorgung der Frau. Sie wurde in einem Quad der Bergrettung ins Tal transportiert und dort dem Roten Kreuz übergeben. Im Einsatz war auch die Alpinpolizei.