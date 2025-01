Saalfelden: Kinder über Fenster aus brennendem Haus gerettet

Eine vierköpfige Familie ist am Mittwochabend in Saalfelden (Pinzgau) aus einem brennenden Wohnhaus gerettet worden.

Die Kinder, drei und vier Jahre alt, wurden von den Eltern über ein Fenster im 1. Stock in die rettenden Hände von Passanten übergeben. Feuerwehrleute brachten die Eltern mit Schiebeleitern in Sicherheit. Auch Polizisten beteiligten sich an der Rettungsaktion.